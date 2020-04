Proprietari chiedono favori sessuali agli inquilini che non possono pagare l'affitto

Secondo quanto riferito, le segnalazioni di molestie sessuali da parte dei proprietari di apparteenti stanno crescendo in America e sempre più americani stanno lottando per pagare l'affitto durante la pandemia di Coronavirus.

Varie organizzazioni in diversi stati, tra cui Hawaii e Illinois, hanno riferito di aver visto un aumento delle denunce di molestie sessuali solo nel mese di aprile.

“Abbiamo ricevuto più casi nel nostro ufficio negli ultimi due giorni più di quanti ne abbiamo avuti negli ultimi due anni”, ha raccontato il direttore esecutivo della commissione dello stato delle Hawaii sullo status delle donne, Khara Jabola-Carolus ai giornali".

Una di queste lamentele proveniva da una donna che affermava di aver mandato un SMS a un potenziale padrone di casa chiedendo informazioni su un appartamento più economico e in risposta ha ricevuto una foto dei genitali del proprietario.

Un'altra donna invece, recentemente disoccupata, dopo aver chiesto al padrone di casa se poteva pagare l'affitto di aprile una volta aver ottenuto un nuovo lavoro, la risposta è stata quella di fornire in cambio un rapporto sessuale.

Questi sono solo alcuni degli esempi di molestie sessuali presentati alla Commissione dello Stato delel Hawaii sullo status delle donne dall'inizio dell'epidemia di COVID-19. Quasi un terzo degli americani non ha pagato l'affitto di aprile entro i primi giorni del mese e sembra che alcuni proprietari stiano approfittando della crisi, sfruttandola come un'opportunità per molestare sessualmente gli inquilini che lottano per pagare l'affitto.

Questo è purtroppo solo l'ennesimo atto di cattiveria umana che ci lascia senza parole, sperando che questo assurdo periodo di epidemia finisca il più presto possibile e vi lasciamo ai commenti sotto l'articolo. Diteci come sempre cosa ne pensate.