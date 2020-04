Sono il meme del momento e dichiarano di aumentare i prezzi dei loro servizi

L'ormai popolare gruppo di ballerini ai funerali, ha rivelato in un'intervista di avere intenzione di aumentare i prezzi dei loro servizi dopo la fine di questa pandemia.

Questi ragazzi ghanesi sono diventati famosi sui social dopo che un video in cui li si vedeva portare in spalla una bara ballando a ritmo di musica ha iniziato a circolare tra i vari profili.

In un periodo davvero triste e pesante per tutti, inconsapevolmente questo gruppo di ragazzi, ha strappato una risata con le loro movenze in un contesto del tutto fuori dalla norma.

Il gruppo guidato da Benjamin Aidoo ha rivelato di aver iniziato a ricevere centinaia di chiamate da tutto il mondo a causa della fama esplosa negli ultimi tempi e in un'intervista ha rivelato di voler aumentare i prezzi delle loro performance ai funerali.

L'uomo ha dichiarato che una volta terminata la pandemia, aumenteranno sicuramente i loro prezzi, soprattutto per rispondere alle chiamate che arrivano dall'altra parte del mondo.

“La popolarità che abbiamo ricevuto sta espandendo la nostra attività. Vorremmo aumentare i nostri prezzi dopo il Coronavirus. Per ora, abbiamo un manager in Kenya e anche un avvocato che lavorano per noi. Al di fuori del Ghana, il massimo che addebitiamo è di 3000 dollari esclusi i trasporti, vitto e alloggio” ha aggiunto Benjamin Aidoo

E voi li conoscete o li avete già intravisti sui social? Nel caso abbiate perso il video iconico, ve lo lasciamo qui sotto. Ovviamente diteci come sempre cosa ne pensate attraverso i commenti sotto l'articolo.