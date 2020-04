Florida: uomo vestito da Triste Mietitore visiterà le spiagge aperte prematuramente

Un uomo in Florida ha in programma di viaggiare intorno a spiagge che decidono di riaprire troppo presto durante l'epidemia.

L'avvocato Daniel Uhfelder di Santa Rosa Beach, si imbarcherà nel suo “Grim Reaper tour” dal 1° maggio in poi, usando lo spaventoso costume da Triste Mietitore come avvertimento per coloro che non riescono a prendere sul serio le distanze sociali.

Uhfelder è stato spinto a prendere questa posizione dopo che il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis ha permesso la riapertura di alcune spiagge, suscitando una diffusa preoccupazione sulla sicurezza di questa decisione.

L'uomo vuole assicurarsi che le persone in Florida comprendano quanto sia importante per loro rimanere a casa e resistere alla tentazione di rompere le misure di allontanamento sociale sulle spiagge appena riaperte.

Intende anche usare il suo costume da “Morte” come mezzo per raccogliere fondi che saranno equamente distribuiti ai politici democratici che si candidano per l'ufficio federale.

Da prossima settimana quindi, il Triste Mietitore si aggirerà per le spiagge della Florida, l'avvocato ha anche rivelato di aver già raccolto 3,417 dollari per la sua raccolta fondi di 20 mila dollari.

Un'idea decisamente molto estrema manche se in molti hanno elogiato l'uomo per questa campagna di servizio pubblico, ma diteci che ne pensate, trovate sia di cattivo gusto o geniale? La parola a voi tra i commenti sotto l'articolo