Coppia costruisce una casa interamente fatta di finestre riciclate

Dopo essersi incontrati in Pennsylvania, Nick Olson nell'estate del 2011 portò al primo appuntamento Lilah Horwits in gita al campeggio in una proprietà della sua famiglia nel West Virginia.

Nick voleva che Lilah vivesse il tramonto sulle montagne della Virginia, non sorprende quindi che la splendida cornice in cui si sono ritrovati, diventasse un giorno il posto perfetto dove vivere.

Lilah, un'artista appassionata di cucito e Nick, un fotografo e falegname, hanno iniziato a pensare di costruire la loro prima casa proprio in quel posto speciale.

“Non ci conoscevamo da molto tempo, ma questa idea di casa, rifugio e spazio condiviso, è diventato un punto centrale nella nostra relazione”, ha raccontato la donna ai giornali.

La coppia però non desiderava trasferirsi in uno spazio già pronto e progettato da qualcun altro, bensì crearne uno nuovo da zero, insieme. In solo sette mesi quindi, dopo aver lasciato il lavoro e con i soldi che avevano, hanno cominciato i lavori di progettazione della loro futura dimora.

Per permettere però di ammirare il sole tramontare ogni giorno come quando accadde durante il loro primo appuntamento, la coppia decise di costruire l'intera parete anteriore della loro casa con vecchie finestre che acquistavano o recuperavano nei mercatini o in cantiere.

Hanno speso circa 500 dollari in materiali, recuperando circa il 90% di ciò che gli serviva dai granai abbandonati che includevano chiodi, assi, travi e alcune finestre.

Grazie alla conoscenza acquisita in biblioteca e alcuni tutorial su Youtube, i due sono riusciti a ottenere la loro casa dei sogni e oggi, le foto della loro dimora stanno facendo il giro del web, con l'apprezzamento tra i commenti di molti.

Cosa dareste in questo periodo pervivere in una casa del genere nel bosco, magari con un tramonto che ogni mattina mostra il suo splendore attraverso le finestre? Ditecelo come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo.