Il meme del momento diventa un action figures

Una società giapponese ha ricreato delle action figures del meme del momento, il gruppo ghanese che balla con in spalla una bara che negli ultimi giorni sta conquistando il web.

L'azienda di Hong Kong vende varie bambole e miniature da collezione di tutti i tipi e l'ultima si basa proprio sui Pallbearers del Ghana, recentemente diventati virali nel web per la loro danza.

Ci sono due set tra cui scegliere, da 40 a 49 dollari costi di spedizione esclusi, ma siamo sicuri che per i collezionisti la fuori, non ci sia prezzo per queste action figures.

Il set A prevede sette persone e una bara in spalla, mentre il set B è composto da sole cinque persone, quattro delle quali strisciano con la bara sulla schiena. Immaginiamo quindi quanto possa essere difficile la scelta per il collezionista di turno disposto a tutto per averli.

Se non avete la più pallida idea di chi siano questi strani individui, vi basti sapere che questi ragazzi sono diventati famosi nel web dopo che uno dei loro video ha iniziato a circolare in rete. I Pallbearers non sono altro che dei ballerini che “animano” i funerali con in spalla la bara ballando a suon di musica dance.

Di recente abbiamo parlato di loro in questo articolo a riguardo del loro annuncio sul dover alzare i prezzi delle loro performance, poiché sono migliaia le richieste in questo periodo ricevute per le loro performance e una volta finita la quarantena, dovranno spostarsi per il mondo per i loro clienti.

E voi? Li chiamereste mai per un funerale? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo, vi lasciamo comunque al loro video iconico qua sotto, buona visione!