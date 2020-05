Mamma vegana beve frullati di liquido seminale sostenendo sia efficace contro il Coronavirus

Tracy Kiss, personal trainer di 32 anni, nelle ultime ore sta facendo discutere su internet, dopo aver sostenuto che i suoi frullati con sperma aiutino a dare una spinta al suo sistema immunitario al punto di impedirle di contrarre completamente il Coronavirus.

La madre di due figli che vive in Inghilterra, afferma di aver iniziato a bere questa bevanda tre anni fa e insiste raccontando che da allora non ha avuto mai né raffreddore né influenza.

Sebbene non si possa dire che il liquido seminale sia strettamente vegetale, Tracy ritiene che non sia tanto diverso dal bere del latte materno, quindi questi frullati si adattano alla sua dieta vegana.

Secondo quanto riferito dalla donna, questi particolari frullati contenente lo sperma del suo ragazzo, vengono bevuti almeno tre volte alla settimana.

Da quando però Tracy ha deciso di condividere il suo rimedio casalingo con il resto del mondo per aiutare gli altri a rafforzare il loro sistema immunitario e “combattere” il Coronavirus, è stata sommersa di critiche nei commenti sotto ai suoi post nei social.

“Ho trovato un metodo alternativo gratuito e vegano per potenziare il sistema immunitario. Non sempre sai cosa c'è nella medicina farmaceutica: è molto meglio che il corpo beva qualcosa che non contienga sostanze chimiche. Non è molto diverso da una madre che allatta al seno il suo neonato per dare loro i nutrienti di cui ha bisogno.”

Inoltre, spesso la donna ha dichiarato di conservare nel suo congelatore in un vassoio per cubetti di ghiaccio il seme del suo partner al fine di preservarlo nel tempo. Il compagno della donna che si offre per aiutarla nella sua particolare dieta vegana però, ha deciso di voler rimanere anonimo e non lasciare dichiarazioni in merito.

Non esistono comunque prove a riguardo di questa teoria dei frullati con il liquido seminale, quindi il nostro consiglio ovviamente è quello di non tentare questo tipo di dieta e di evitare ogni tipo di “metodo casareccio” di questo genere.