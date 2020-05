Donna fa un buco nella mascherina per permettere di “respirare meglio”

Ormai molti di noi ci siamo abituati a indossare la mascherina, ma qualcuno proprio non riesce a trovarsi bene e trova diversi problemi a “respirare” comodamente.

Un filmato emerso online di una donna in America sta facendo però discutere e non poco.

Come saprete anche in America, il Centers of Disease Control and Prevention (CDC) ha consigliato a tutti di indossare maschere in tessuto negli ambienti pubblici. Questa donna però, pare non aver ben capito l'importanza di indossare la maschera in tessuto e una volta entrata in negozio per fare i suoi acquisti, qualcuno filmandola le domanda dove abbia preso quella mascherina bucata, probabilmente in modo sarcastico.

La risposta però non stupisce più di tanto, poiché la signora racconta di aver creato un foro nella parte anteriore della maschera affinché le permettesse di respirare più facilmente.

Ovviamente è inutile sottolineare che bucare la mascherina non ti protegge dal Covid-19 ne da qualsiasi altro virus, rendendo completamente inutile l'utilizzo della mascherina, ma a quanto pare non tutti hanno ancora ben chiaro il motivo per cui viene utilizzata.

E voi che rapporto state avendo ultimamente con quello che ormai è diventato di uso comune? Vi infastidisce indossarla o vi siete ormai abituati? Ditecelo tra i commenti, evitando magari di bucare anche voi la maschera come ha fatto questa donna americana!