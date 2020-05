Aspira ad avere le labbra più grandi del mondo, donna si sottopone alla ventesima iniezione

Andrea Ivanova, dalla Bulgaria, ha iniziato la sua trasformazione solo nel 2018 e da allora ha speso grandi cifre per rimpolpare le labbra.

A dicembre del 2018 infatti, la 22enne decise di quadruplicare le sue labbra ma sebbene fossero già sopra la media, per Andrea non era ancora abbastanza, il suo obiettivo era fare ancora più iniezioni per raggiungere il record di labbra più grandi al mondo.

Lo scorso 28 aprile, in piena emergenza Coronavirus, la donna si è sottoposta alla sua 20esima iniezione di acido ialuronico, ottenendo delle labbra di misura spropositata.

“Mi piacciono molto le mie nuove labbra” ha dichiarato la donna ai giornali: “è stato difficile mangiare dopo l'iniezione ma due o tre giorni dopo la procedura è diventa anche più difficile. Non sono sicura di avere le labbra più grandi al mondo, ma sono comunque tra le più grandi... credo!”

Sebbene alcuni medici abbiano consigliato ad Andrea di non aver bisogno di renderle ancora più grandi, la donna ha già fatto sapere che non si fermerà qui e che le vuole ancora più enormi.

Come ha fatto sapere infatti, Andrea Ivanova non si fermerà davanti a niente per raggiungere il suo obiettivo e se c'è ancora modo di farle crescere per avere le labbra più grandi al mondo, allora si sottoporrà ad altri interventi futuri.

La donna ha documentato il suo intero percorso sul suo profilo Instagram da 32.100 follower, dove pubblica quotidianamente foto delle sue labbra.

In molti i fan che le hanno scritto tra i commenti di non demordere e continuare e ciò ha permesso a Andrea di motivare ancora di più la sua scelta di andare avanti.

Diteci come sempre cosa ne pensate nei commenti sotto l'articolo, vogliamo sapere la vostra a riguardo.