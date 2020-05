La challenge per creare un viso minuscolo truccando partendo dal naso

Jaime French, una famosa Youtuber e Make-Up Artist, ha realizzato un trucco molto divertente per indossare una mascherina in questo periodo di epidemia da Coronavirus, senza nascondere per forza l'intero viso.

In che modo direte voi? Semplice, grazie a un po' di inventiva, grazie al suo tutorial è possibile partendo dal naso, dipingere un volto minuscolo, comprendo in seguito la bocca con una fascia o all'occorrenza una mascherina.

La donna ha di recente raccolto la nuova sfida per la quarantena e il lavoro finale ha sbalordito così tanta gente, da diventare virale in rete.

L'idea di base è semplice, basta cominciare disegnando un naso più piccolino, sul naso, poi per rendere il viso generalmente più piccolo e adattarsi meglio ai suoi nuovi lineamenti, ha anche modellato pesantemente la fronte.

Dopo aver fatto ciò, ha trasformato la base del suo naso in piccole labbra e dopo aver finito con la forma del labbro, ha continuato applicando sulle “nuove labbra” un rossetto brillante.

Il resto è semplice, basta truccarsi come sempre e nascondere infine la bocca con una sciarpa o una mascherina e il gioco è fatto.

Un'idea decisamente particolare ma che in poco tempo ha totalizzato tante visualizzazioni su Youtube e sui social in generale.

Proverete anche voi a dipingervi una mini faccia sul volto? Fatecelo sapere come sempre tra i commenti sotto l'articolo, siamo curiosi di saperlo, ma qualora aveste ancora dubbi, vi lasciamo al video tutorial che spiega passo dopo passo cosa fare.