Se ami Star Wars adorerai questo barbecue a forma di Camminatore Imperiale

Abbiamo lasciato da poco il 4 maggio, la giornata mondiale dedicata a Star Wars che con il suo “may the 4th be with you” ha tempestato di foto i diversi social network con dediche specifiche alla saga cinematografica più famosa e iconica di sempre.

Ci stiamo avvicinando in quel periodo dell'anno in cui le grigliate la fanno da padrone e sebbene siamo ancora in fase epidemia, in molti comunque approfitteranno del giardino per passare un po' di tempo in famiglia grigliando carne e perché non farlo comodamente con un barbecue in puro stile Star Wars?

La saga di George Lucas ha infatti influito e non poco Alex Dodson nella scelta di costruire un barbecue diverso dal solito. Così questo fan, aiutato molto probabilmente dalla Forza, ha ricreato in modo praticamente fedele un barbecue a forma di AT-AT o Camminatore Imperiale.

L'iconico mezzo di trasporto gigante guidato dall'impero di Darth Vader è quindi diventato un ottimo grill per cucinare carne in solido acciaio.

Le foto e i video sono stati postati sul profilo Instagram ufficiale @burned.by.design ed è possibile acquistarlo sul sito ufficiale burnedbydesign.com richiedendo un preventivo.

Insomma, se siete fan di Star Wars non potete certamente farvi sfuggire questo capolavoro no?