Ora puoi trasformare la tua Alexa in R2D2 di Star Wars!

Lo sapete, quando la tecnologia si incontra con Star Wars, noi non possiamo proprio resistere, soprattutto se il protagonista delle nostre fisse tecnologiche è R2D2!

In tanti hanno in casa un Amazon Echo Dot e tante volte guardandolo, vorremmo che sembrasse più simile a un robot con un'intelligenza artificiale, magari proprio come il droide della saga di George Lucas.

Bene, ecco l'occasione perfetta per trasformare il nostro assistente vocale nel robottino R2D2 conosciuto da tutti i fan di Star Wars.

Queste “cover” per Alexa, sono perfette per dare un nuovo look da “nerd” e fare sicuramente bella figura con gli amici.

L'azienda dietro a questa idea geniale, la BigUpCreative, promette di poter trasformare il vostro assistente in R2D2 in completa semplicità, ma al costo che abbiate un Echo di seconda o terza generazione.

I modelli da applicare all'Echo Dot si agganciano su entrambi i lati elevandolo leggermente. La base invece è composta dalle gambe che permettono al dispositivo di restare in piedi, infine “la testa” permette ai led di Alexa di dare un effetto davvero spettacolare al nostro R2D2. Insomma, se siete fan di Star Wars, come potete resistere?

Le cover sono state realizzate interamente con una stampante 3D usando acido polilattico e vengono vendute al prezzo di 30 e 35 dollari (27 e 32 euro).

Ci farete un pensierino? Ditecelo tra i commenti sotto l'articolo, siamo curiosi di saperlo.