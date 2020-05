In Germania un bar offre cappelli particolari per far mantenere le distanze sociali

Lentamente tutti i paesi europei stanno tornando a vivere la loro vita nel rispetto delle regole del distanziamento sociale. Non solo l'Italia quindi ma anche in Germania sono state allentate le precedenti restrizioni dovute all'epidemia. Proprio la Germania è stata considerata tra i paesi che ha affrontato la pandemia in modo estremamente positivo. Al 14 maggio 2020 erano stati segnalati 174.948 casi con 7.948 decessi e circa 150.300 guariti nel paese. Nella stessa data, il governo ha annunciato la revoca di ulteriori restrizioni, dando la possibilità ai vari ristoranti di tornare a lavorare con determinate regole ovviamente sul distanziamento.

Un bar a Schwerin chiamato “Caffè Rothe Schwerin” ha recentemente riattivato la sua attività servendo i suoi clienti fuori dal locale, assicurando di distanziare i tavoli di un metro e mezzo l'uno dall'altro per mantenere una certa distanza tra i clienti.

La proprietaria del bar però, ha avuto un'idea geniale per assicurarsi che i clienti mantengano le distanze: utilizzare dei particolari capelli con tubi galleggianti utilizzati solitamente in piscina.

L'idea sebbene forse un po' strana, è risultata sicuramente utile, permettendo a tutti di godersi la loro colazione restando distanti tra di loro grazie a questi cappelli.

Chissà se anche in Italia verranno prese questo genere di precauzioni a riguardo. Non ci resta che aspettare e vedere come i vari locali prenderanno provvedimenti al fine di far tornare la popolazione alla normalità ma in totale sicurezza.