Jason Derulo perde i denti a causa di una sfida su TikTok

Sempre più spesso sul social del momento, TikTok, la gente si mette alla prova cercando di emulare stupide challenge talvolta insensate e pericolose, ma se a queste sfide si uniscono anche personaggi popolari, cosa accade?

Vi sarà capitato certamente di trovarvi di fronte ai video di persone che tentano di mangiare una pannocchia di mais collegata a un trapano elettrico, beh inutile dire che è una pessima idea farlo e a quanto pare Jason Derulo lo ha scoperto a sue spese.

Il cantante e ballerino statunitense ha pubblicato sul suo profilo TikTok il video in cui tenta di mangiare una pannocchia di mais con il trapano elettrico definendolo “Life Hacks”, purtroppo però le cose non sono finite bene.

Dopo aver acceso il trapano, Derulo cerca di mangiare aggressivamente i chicchi di mais, quando a un certo punto si vede costretto a fermarsi di colpo per via del dolore. Il cantante alla fine del video mostra i due denti scheggiati a causa dell'assurda challenge.

In molti hanno ipotizzato però che Jason Derulo abbia voluto prendersi gioco dei suoi utenti organizzando questo astuto scherzo.

In alcuni video infatti sembrerebbe che i denti siano stati “oscurati” in post produzione, mentre in altri sembra effettivamente non abbia più i due denti anteriori.

Chissà se il cantante sia riuscito a prendersi gioco di tutti i suoi follower oppure ha effettivamente perso i suoi denti? Di certo il consiglio è quello di non seguire questa sfida pericolosa, sia che siate un cantante famoso, sia che siate persone comuni... il gioco è stupido da fare in entrambi i casi!