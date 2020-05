Artista crea sculture di sabbia così perfette da sembrare reali!

Se sei un artista, tutto può essere utile per creare opere d'arte e se sei Andoni Bastarrika, anche la sabbia può essere un mezzo perfetto.

Mentre alcuni dopo aver costruito un castello di sabbia si sentono degli architetti incredibili, Bastarrika non si accontenta di questo, le sue opere sono decisamente più ambiziose e solitamente ruotano attorno al mondo naturale.

L'artista ha un incredibile talento nel riprodurre fedelmente animali di tutti i tipi, dai Tori agli Squali, dai cavalli ai cani, tutti così perfetti da sembrare reali.

Bastarrika ha iniziato il suo viaggio artistico nell'estate del 2010 mentre era in spiaggia con le sue figlie. La prima scultura che fece fu in realtà una sirenetta ma lavorando su di essa ha scoperto di avere un talento naturale.

“La fluidità delle mie mani, sapevano già cosa fare!” così ha raccontato l'artista ai giornali

“La sabbia mi affascina perché non importa come la guardi, ti insegnerà sempre cose per cui sei disposto a imparare”.

Il tempo necessario per creare una di queste sculture di sabbia dipende in gran parte dalle sue dimensioni. Per creare un elefante ad esempio, l'uomo ha impiegato due giorni mentre il cavallo e il bisonte solo 12 ore ciascuno.

Insomma, dopo aver visto quello che è capace di fare con la sabbia Bastarrika, i castelli di sabbia che creeremo in futuro, non sembreranno più così “perffetti” dopo tutto no?