Elon Musk chiama suo figlio “ X Æ A-12 “, costretto a cambiare il nome per conformarsi alle leggi

Elon Musk e la sua compagna Grimes sono stati costretti a cambiare il nome del figlio originariamente chiamato X Æ A-12 per qualcosa di più in linea con le leggi della California.

Secondo la legislazione californiana infatti, le persone non possono avere numero indo-arabi nei loro nomi, quindi la coppia è stata costretta a decidere un nome alternativo che è cambiato in... X Æ A-Xii.

Grimes, di cui il vero nome è Claire Elise Boucher, ha confermato la sua notizia sul suo account Instagram dopo che un fan le ha chiesto: “Hai cambiato il nome del bambino a causa delle leggi californiane? Qual è ora il suo nome?”.

La popstar canadese rispose al commento scioccando tutti: “X Æ A-Xii”.

Dal momento in cui non è permesso avere dei numeri all'interno del nome, la scelta è stata quella di sostituire X12 in Xii, geniale no?

Il nome del figlio ha stupito e fatto discutere molti per ovvi motivi e i sui social Grimes ha voluto spiegare il significato di questo particolare nome.

La donna con un post ha quindi fatto sapere:

“ Æ è l'ortografia Elfica di Ai (amore e/o intelligenza artificiale), A-12 = precursore di SR-17 (il nostro aereo preferito). Niente armi, niente difese, solo velocità. Grande in battaglia, ma non violento. A= Archangel, la mia canzone preferita.”

Un nome decisamente particolare che farà discutere sicuramente ancora per molto tempo. Qualcuno di voi comincerà ad apprezzare un po' di più il proprio nome dopo aver scoperto il nome del figlio di Elon Musk? Fatecelo sapere tra i commenti sotto l'articolo, siamo proprio curiosi di saperlo.