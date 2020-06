Uomo spende circa 80mila euro per ricreare un'enorme città in Lego

Un papà amante dei Lego ha speso più di 70.000 sterline (circa 80.000 euro) per costruire un'enorme modellino della sua città nel suo seminterrato negli ultimi cinque anni.

Josh Foote, consulente politico del New Jersey, ha iniziato questa ambiziosa costruzione nel 2015.

Cominciò nella sua camera da letto, ma dopo che l'uomo si trasferì nella sua nuova casa, anche la città fu trasferita ma nel seminterrato dove fu in grado di espandersi.

La metropoli costruita a mano è composta da 1.600 diversi set di lego del valore al dettaglio di 40.800 sterline (45.000 euro), insieme ad altri 81.000 pezzi del valore di 11.400 sterline (12.000 euro).

Oltre a tutto ciò, ci sono anche edifici personalizzati che costano 400 sterline (450 euro)ciascuno e edifici più grandi come grattacieli, una Torre degli Avengers e un museo che hanno aumentato il costo di ulteriori 800 sterline (circa 900 euro)ciascuno.

Quanto ha speso in totale Foote per questo progetto? Secondo l'uomo le spese complessive della città sono costate più di 73.600 sterline (circa 80.000 euro).

“È cominciato tutto attorno al 2015 o giù di li. I Lego erano i giocattoli con cui potevi vedermi giocare praticamente sempre, potreste immaginare com'ero quando ero un bambino nei primi anni '90. Come tutti i bambini però mi sono allontanato dai giocattoli per avvicinarmi al mondo dello sport e attività simili durante il liceo e il college ma nel Natale del 2012, con la mia allora fidanzata, ora moglie, eravamo al Toys R'Us a fare acquisti per Natale quando vidi alcuni dei set Lego dei Marvel Avengers. Questo più alcuni dei set di Batman Lego sono stati la base per creare la mia città di Lego modulare”.

Vi lasciamo ad altre immagini di questo capolavoro dell'edilizia con i mattoncini, ma diteci la vostra a riguardo tra i commenti sotto l'articolo, fareste mai qualcosa del genere o avete mai montato un qualcosa di complesso con i Lego? Se si, quale? Siamo curiosi di saperlo.