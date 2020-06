L'erede di “Grumpycat” è arrivato e sembra più arrabbiato del suo defunto predecessore!

Sicuramente in molti ricorderanno “Grumpycat”, il gatto noto per la sua espressione sempre imbronciata che gli ha permesso di diventare molto popolare nel web grazie ai meme in suo onore.

Purtroppo qualche anno fa il gatto ci lasciò e fino ad allora nessun altro felino riuscì seriamente a riempire quel vuoto da “meme perfetto”, questo almeno fino ad oggi!

Kitzia è una gatta con gran potenziale, con già oltre 44.900 mila follower su Instagram, sembra essere l'erede ufficiale di colui che ha regnato per anni tra i post sui social.

La gatta vive in Florida insieme alla sua padrona Viktoriia Otdielnova. Originaria dell'Ucraina. Viktoriia vive felicemente negli stati uniti da 6 anni, è una fotografa professionista e quindi non sorprende che le foto di Kitzia abbiano attirato molta attenzione tra la gente.

In migliaia di utenti sui social hanno commentato le foto addirittura ritenendo siano di inestimabile valore. Il suo sguardo e la sua espressione arrabbiata, riescono a intimorire davvero chiunque.

Tuttavia, nonostante sembra sempre abbia un motivo valido per giudicarti, in realtà è una gatta dolce e adorabile anche se, come molti animali domestici, a volte se non è di buon umore è meglio lasciarla stare ed è proprio in questi casi che il suo sguardo riesce ad avere la meglio su Viktoriia!

L'account Instagram creato dalla padrona di Kitzia è stato aperto nell'aprile del 2018. La prima foto ha ottenuto 821 Like in poche ore. Ora vanta una schiera di fan incredibile e sembra destinata a sedersi sul trono del gatto imbronciato del web per molto tempo!

Avete un gatto che può fare a gara con Kitzia? Postateci le vostre foto a riguardo nei commenti sotto l'articolo, vediamo chi tra di voi potrebbe avere il futuro “Grumpycat”.