“La sesta stagione di Black Mirror.. la stiamo vivendo ora.” La pubblicità geniale che stupisce tutti

Un'agenzia pubblicitaria basata sulla creatività, ha progettato un nuovo poster in cui si afferma che la sesta stagione della serie di fantascienza distopica “Black Mirror” di Netflix è “live, ovunque”.

In questo periodo di epidemia mondiale, in tanti hanno fatto battute a riguardo del fatto che stiamo vivendo incredibilmente tutti un episodio di Black Mirror ed ecco quindi che un'agenzia con sede a Madrid chiamata Brother ad School, ha colto la palla al balzo trovando un'idea geniale per pubblicizzare Black Mirror proprio seguendo alla lettera la battuta citata.

Seguendo infatti il concetto del “stiamo vivendo in un episodio di Black Mirror”, l'agenzia ha appeso alle fermate degli autobus nella capitale spagnola, uno specchio che recita: “Black Mirror 6th Season. Live Now, everywhere.”

La gente ha in seguito iniziato a scattarsi dei selfie allo specchio indossando mascherine e guanti, quasi a essere loro i protagonisti di quella “locandina” pubblicitaria.

Sebbene però l'idea sia geniale, Charlie Brooker, papà di Black Mirror ha voluto confermare a tutti coloro avessero dubbi sull'uscita della sesta stagione della serie su Netflix non è ancora pronta e questa campagna pubblicitaria non è assolutamente collegata allo show.

La sesta stagione quindi non arriverà a breve secondo le parole di Brooker, ma questa campagna pubblicitaria è comunque riuscita nell'intento di far parlare di sé, in puro stile “Black Mirror”.