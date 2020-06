Stufi di nascondere il viso? Arriva la mascherina con la vostra faccia stampata

In questo periodo la mascherina è ormai diventata obbligatoria e da indossare ogni giorno, così sempre più spesso diventa difficile osservare i visi di chi ci circonda quando ci troviamo fuori casa, ma Danielle Baskin, una designer di San Francisco ha avuto un'idea perfetta per l'occasione.

La donna aveva in precedenza creato una linea di maschere respiratorie N95 uniche con la funzione di un software di riconoscimento facciale, ma da quel momento, Baskin ha aggiornato questa linea per includere una maschera protettiva in cotone con il nostro volto stampato, lavabile comodamente in lavatrice.

“Siamo un servizio che stampa immagini su maschere protettive.” Racconta la donna: “Che si tratti di una replica del tuo viso o del tuo meme preferito, ci preoccupiamo dei dettagli. Le nostre maschere faranno in modo che voi possiate trascorrere giornate intere senza nascondere il vostro visto.”

Come raccontato dalla designer, non c'è limite a ciò che si vuole far stampare sulla maschera: dal vostro volto al volto del meme dell'anziano signore “Hide the Pain Harold”, promettendo a chi le acquisterà la massima qualità del prodotto.

Voi cosa ne pensate? Ne vorreste far mai produrre una con il vostro viso o magari quella di Mazzoli, Noise o addirittura Squalo? Scrivetecelo nei commenti, siamo curiosi di saperlo.