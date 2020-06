Ragazzo di 26 anni rimasto sfregiato dopo il trapianto dei capelli

Luke Horsfield, di Bradford, ha speso 1.250 sterline per un trapianto dei capelli non andato purtroppo a buon fine.

Stando ai racconti del ragazzo, i chirurghi della clinica di Istanbul hanno preso troppe unità follicolari dalla parte posteriore della sua testa, lasciandolo con un enorme sfregio mesi dopo l'operazione.

Il 26enne operatosi nel dicembre del 2018, ha dichiarato:

“Ho fatto tutto quello che mi hanno detto di fare dopo aver effettuato l'operazione. Ma dopo quattro mesi, non ho visto letteralmente alcuna crescita. Ho telefonato per chiedere come mai non fosse cresciuto nulla, ma mi è stato detto che era normale.”

Mesi dopo, ancora alcun risultato, ma anzi, al ragazzo sono rimaste cicatrici e macchie evidenti.

Luke, un tecnico informatico, ha affermato di aver provato a lamentarsi, ma l'unico risultato ottenuto è un rimborso di soli 400 sterline, nemmeno un terzo di quanto è costato il lavoro fallito.

Da quando aveva 21 anni, per Luke l'attaccatura dei capelli è sempre stata un problema e pensava di aver trovato un affare quando vide la pubblicità della clinica.

Tuttavia, ora sta esortando gli altri uomini ad assicurarsi che facciano le loro ricerche prima di procedere con un trapianto.

“Sono sempre stato molto imbarazzato per i miei capelli” racconta Luke: “Stava influenzando la mia fiducia e la mia autostima, ed era qualcosa che aver voluto risolvere. Ho esaminato la questione e molti luoghi che offrono il trattamento nel Regno Unito facevano pagare anche 6.000 sterline per l'operazione, ma questa clinica me lo stava offrendo per soli 1.250 sterline”

Ora Luke si è di nuovo sottoposto a delle operazioni per risolvere il problema nella clinica Hair Dr di Dewsbury lo scorso 3 marzo ed i risultati sono decisamente migliorati.

“Hanno fatto un ottimo lavoro e ho già notato segni di crescita nella mia attaccatura dei capelli.”

Fortunatamente per l'uomo è finita bene, ma di certo ricorderà questo brutto avvenimento nella sua vita per molto tempo. Cosa ne pensate? Vi sottoporreste mai a un intervento del genere? Ditecelo come sempre tra i commenti sotto l'articolo.