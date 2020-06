Il regista di Batman Forever Joel Shumacher muore all'età di 80 anni

Joel Shumacher che ha diretto due film di Batman e The Lost Boys è morto all'età di 80 anni.

La notizia è stata confermata nelle ultime ore da diversi siti in cui annunciano la morte lunedì mattina a New York dopo una battaglia contro il cancro.

Le dichiarazioni che hanno iniziato a rimbalzare nel web nelle ultime ore confermavano:

“Il cineasta Joel Shumacher, regista di film come St Elmo's Fire, A Time to Kill, The Client e Tigerland, è morto di cancro questa mattina dopo una battaglia lunga un anno. Sarà ricordato con affetto dai suoi amici e collaboratori.”

Schumacher ha iniziato la sua carriera vestendo le vetrine dei grandi magazzini di New York, ma è entrato nell'industria cinematografica come costumista.

La sua carriera negli anni '90 lo ha visto al timone di due film della serie Batman-Batman Forever e il successivo batman & Robin rispettivamente nel 1995 e 1997.

Più di recente, Shumacher ha preso il timone di alcuni episodi della serie di successo di House of Cards di Netflix e della produzione esecutiva della serie Do Not Disturb: Hotel Horrors.