Immortalato un un ufo in bilico sulla foresta in Polonia

L'esperto di dischi volanti, Philip Mantle è rimasto sconcertato nel vedere la foto di un UFO in bilico su una foresta in Polonia e ha addirittura la certezza non sia una bufala.

Gli scatti da capogiro sono stati anche esaminati e dichiarati autentici dall'esperto di fotografia Jason Gleave che ha prestato servizio nella Royal Air Force.

L'UFO a forma di “trottola” è stato avvistato da un uomo in sella alla sua bici in una zona remota vicino al villaggio di Jastrowo, a circa 180 miglia da Varsavia.

L'uomo ha raccontato di aver sentito uno strano suono frusciante mentre si sfregava contro la cima di un albero prima che scomparisse.

Il testimone impazzito ha fatto delle foto della scena prima di correre a casa dove, con sua grande sorpresa, ha scoperto di aver catturato l'UFO su cinque fotogrammi.

Le foto sono poi state inviate all'ufologo e giornalista polacco Robert Bernatowics che sta però mantenendo il segreto sul nome del fotografo.

L'ufologo ha dichiarato:

“Ha paura di dire il suo vero nome e cognome. In Polonia parlare di UFO significa che le persone ti considereranno come una persona con problemi mentali.”



Stando alle dichiarazioni pare che l'uomo dopo aver scattato le foto abbia perso parti di memoria su quello che è accaduto dopo.