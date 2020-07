Vince alla lotteria e raccoglie il premio vestito da Darth Vader

L'uomo noto solo come “W Brown” dopo aver vinto alla lotteria, per raccogliere il suo premio di ben 59 milioni di dollari, si è presentato indossando un abito di Darth Vader di Star Wars in modo che la gente non lo riconoscesse.

Il fortunato “Signore dei Sith” ha acquistato il biglietto vincente all'inizio di questo mese al Di Endz Sports Bar di May Pen, una città nel sud della Giamaica.

Dopo essersi assicurato il jackpot enorme di 95 milioni di dollari, Brown ha deciso di voler considerare attentamente cosa avrebbe dovuto fare con la vincita prima di spenderla.

Gail Abrahms, Vice Presidente Marketing, Comunicazione e Sponsorizzazioni per il gruppo della lotteria Supreme Ventures, ha presentato a Brown il suo assegno gigantesco obbligatorio e mentre Abrahms indossava la mascherina, Brown si è presentato con una maschera e un completo ben più caratteristico per riscuotere il premio.

Non ci hanno pensato due volte i due a realizzare uno scatto in puro stile Star Wars con tanto di spada laser e così il milionario DarthVader è diventato tempestivamente virale in rete.

