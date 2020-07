Uomo rincorre i rapinatori nudo per poi scoprire che era un falso allarme

Nathan Murphy, 29 anni, di Ormesby, nel Regno Unito, ha dovuto affrontare l'imbarazzo e le risate

di familiari e amici dopo aver inseguito un furgone credendo che avessero appena rapito sua nipote di 11 anni.

Pieno di adrenalina in corpo, l'uomo corse verso l'auto di suo padre Michael così preso dal panico che è scivolato nel tentativo di aprire la portiera dell'auto. Tuttavia, prima che Nathan potesse mettersi in moto, sua nipote Lucy uscì incolume dalla porta principale.

Michael un muratore in pensione di 64 anni, ha condiviso le incredibili riprese della telecamera a circuito chiuso su Facebook, dove ha rapidamente raccolto quasi mezzo milione di visualizzazioni e oltre 14.000 Like, condivisioni e commenti.

Il video mostra la sorella di Nathan, Natalie, 40 anni, una mamma di quattro bambini gridare “è la nostra Lucy” dopo aver creduto di aver sentito Lucy urlare “mamma!” quando un furgone si è fermato vicino casa.

“Stavo dormendo e mi sono svegliato sentendo urlare. Ho aperto la finestra e ho pensato che qualcuno fosse stato investito o pugnalato, insomma qualcosa del genere. Sono saltato fuori dal letto, ho cercato inutilmente di trovare i miei vestiti e sono volato al piano di sotto. Quando ho sentito la parola “rapita” ho subito pensato di agire, l'adrenalina mi scorreva nelle vene ma mi sono indebolito nelle gambe, cadendo. Mentre salivo in macchina, vidi Lucy, dietro l'angolo, così scesi e fu allora che iniziò l'imbarazzo.”

Il video mostra Michael che fa entrare Nathan nudo in macchina, mentre la sorella Nathalie, urla “lei è qui”, mentre Lucy cammina tranquillamente chiedendo cosa stesse succedendo.

Insomma un momento sicuramente imbarazzante ma fortunatamente nessuna bambina è stata rapita. Certo, forse l'uomo per un po' di tempo sarà imbarazzato per ciò, ma bisogna pensare che Nathan avrebbe fatto qualsiasi cosa per salvare sua nipote, un gesto che pochi avrebbero fatto, vestiti o meno.