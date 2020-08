Con il nuovo filtro di snapchat il tuo cane può trasformarsi in un personaggio Disney

Ormai siamo abituati ai filtri dei social di ogni genere: dal trasformarsi in un bambino al rivedere la propria versione di sé più anziana, non ci stupisce ormai più nulla... o quasi!

Già perché mentre tutti questi filtri sono stati progettati per essere applicati su visi umani, Snapchat ha pensato di realizzare qualcosa anche per i nostri amici animali e con “Disneyfies”, il tuo animale domestico potrà trasformarsi nella sua versione Disney in pochi secondi.

Di recente il proprietario di un cane ha postato in un gruppo Facebook una foto con scritto:

“Per coloro che non lo sapessero, Snapchat ha un nuovo filtro e fondamentalmente “Disneyizza il tuo cane”

Il post è diventato immediatamente virale raccogliendo più di 6.000 like e 2.000 commenti. In molti hanno poi iniziato a utilizzare il filtro sui propri cani con risultati davvero esilaranti e portando in tendenza il thread.

Conoscevate questo filtro? Fateci vedere i vostri pelosi come si trasformano postando le foto tra i commenti, siamo curiosi di vedere il risultato.