Non fa nulla per due ore in un video su Youtube e ottiene 3 milioni di visualizzazione

In Indonesia un uomo ha collezionato milioni di visualizzazioni su Youtube per non aver fatto letteralmente nulla in un video.

Muhammad Didit ha caricato il video di se stesso mentre fissava il vuoto lo scorso 10 luglio sul suo canale Youtube ufficiale.

Il video caricato dura 2 ore, 20 minuti e 52 secondi e ora ha oltre 3 milioni di visualizzazioni ed è attualmente virale.

Didit inizialmente prevedeva di fare durare il video una decina di minuti, ha raccontato al sito di notizie indonesiano Tribun News, ma una volta cominciato, è rimasto seduto nella sua stanza più a lungo del previsto.

Sebbene Didit non avesse previsto che il video sarebbe durato così a lungo, l'uomo aveva comunque mangiato e andato in bagno prima di girare le riprese. La sua preoccupazione più grande durante le due ore di filmato era nel caso dovesse andare in bagno o i suoi genitori lo chiamassero.

“Se non rispondo al telefono mi metterò nei guai” Ha riflettuto durante il video lo Youtuber indonesiano.

Vi lasciamo al video in questione e ovviamente diteci cosa ne pensate tra i commenti sotto l'articolo.