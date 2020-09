Elon Musk dimentica il nome del figlio X Æ A-12 durante un'intervista

Elon Musk e la sua compagna Grimes tempo fa hanno suscitato scalpore quando hanno deciso di chiamare loro figlio X Æ A-12, ma solo quattro mesi dopo dalla nascita, pare che il il padre stia già avendo problemi a ricordarsi il suo nome.

Non è così raro che un membro della famiglia si dimentichi momentaneamente il nome di qualcuno, soprattutto se hai tanti fratelli, ma che sia tuo padre a dimenticarsi come ti chiami, forse non è così bello, soprattutto dopo qualche mese dalla tua nascita.

Durante un'intervista, Musk che attualmente sta lavorando molto nel tentativo di inserire dei chip nel cervello delle persone, non si aspettava la domanda del giornalista: “Come sta X Æ A-12?”

Musk quindi ha poi chiesto di ripetere la domanda prima di ridere e rispondere: “Oh, vuoi dire mio figlio”.

Certo, forse in quel momento era un po' sovrappensiero, anche perché non esistono molte cose a cui la sequenza “X Æ A-12” potrebbe riferirsi, specialmente se diretta a Musk, ma dopotutto sono passati solo 4 mesi, c'è tempo per abituarsi al nome così complicato!