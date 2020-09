Un remake di Scarface con Michael B. Jordan nel ruolo di Tony Montana in lavorazione?

Nel mondo del cinema le voci secondo cui l'attore di Creed e Black Panther Michael B. Jordan potrebbe recitare in un imminente remake di Scarface sono sempre più concrete.

Il remake sembrerebbe in cantiere da un po' e Jordan potrebbe essere stato scelto per seguire le orme della leggenda della recitazione Al Pacino, interpretando proprio Tony Montana nella versione del film del 1983.

Secondo alcune fonti, l'attore di Rogue One: A Star Wars Story, doveva originariamente recitare nel ruolo di Tony ma pare abbia rivelato non essere più interessato al progetto. Ora, Jordan è l'attore che più sembra essere in linea con il personaggio e pare che abbia già recitato il ruolo del famoso signore della droga.

Mentre quindi si vocifera sul ruolo di chi interpreterà Tony Montana, all'inizio di quest'anno è stato confermato il regista di Call Me By Your Name, Luca Guadagnino a dirigere il remake.

Sebbene Scarface di Pacino sia leggendario, c'è stata una risposta all'idea di Michael B. Jordan di Creed nel ruolo di Tony Montana. Alcuni hanno infatti scritto sui social:

“Michael B. Jordan come prossimo Scarface è una decisione TERRIBILE, Penso che tentare di rifare quel film sia un grosso errore.”

E voi siete d'accordo? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo, vogliamo sapere la vostra a riguardo.