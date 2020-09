Le persone stanno acquistando accidentalmente Xbox One X invece di Xbox Series X

Quello che alcuni avevano ipotizzato sta purtroppo accadendo: la gente sta acquistando erroneamente la console di Microsoft del 2013 credendo sia la nuova arrivata Xbox Series X.

Sebbene ci sia stato per mesi e mesi un gran parlare della nuova generazione di console da gaming e soprattutto della nuova Xbox Series X, alcune persone hanno sicuramente fatto un po' di confusione in queste ore acquistando per errore la precedende “Xbox One X” credendo fosse la più recente.

Un utente su Twitter ha notato su Amazon che le vendite per Xbox One X erano aumentate del 74%, dando l'impressione che molti giocatori si siano confusi per via del nome dal suono simile.

Il ranking di vendita di Xbox One X è aumentato del 747% su Amazon e sembra decisamente strano che con l'uscita praticamente imminente della nuova console, la gente stia acquistando in massa la versione più obsoleta.

L'Xbox Series X verrà lanciata a novembre insieme a Play Station 5 e a questo punto la domanda è d'obbligo: quale delle due console acquisterete? Fatecelo sapere tra i commenti sotto l'articolo come sempre.