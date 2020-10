Sciame di 20.000 api seguono un auto per due giorni per salvare la regina intrappolata

Quel che è accaduto a Carol Howart, una nonnina di 68 anni dopo aver visitato una riserva naturale e aver accidentalmente portato con sé in auto un'ape regina, ha dell'incredibile.

Il duro lavoro è la lealtà delle api operaie sono decisamente ben note. L'alveare segue il loro capo e matriarca, l'ape regina che aiuta a mantenere il ciclo di duro lavoro. Le api sono note per stare insieme, poiché si aiutano a vicenda durante la loro breve vita per raccogliere, conservare il miele e costruire un alveare.

Le api hanno quindi mostrato la loro perseveranza quando hanno cercato di salvare la loro regina intrappolata nel bagagliaio dell'auto di Carol.

Per due giorni quindi, più di 20.000 api hanno inseguito incessantemente l'auto di una donna nel tentativo di tirar fuori la loro regina da questa “scatola di metallo”.

Le immagini di quanto accaduto nella città di Haverfordwest, in Galles, sembrano terrificanti. Come certamente vedrete, le api sono letteralmente intonacate sul retro di un Mitsubishi Outlander, la proprietaria dell'auto, è rimasta scioccata nel vedere migliaia di insetti volare dietro la sua auto, dichiarando di “non aver mai visto niente di simile”.

Quello che certamente non poteva immaginare era di aver accidentalmente preso in prestito un minuscolo e importantissimo passeggero alato dopo aver visitato una riserva naturale.

La regina dello sciame si era introdotta in qualche modo nell'auto dell'anziana signora e questo ha fatto in modo che le api inseguissero l'auto per giorni.

Cinque apicoltori, guardiani del parco, hanno passato ore a cercare di portare le api in una scatola di cartone, ma fortunatamente per la regina e la signora, tutto è finito per il meglio.

