Apple sta lavorando a uno schermo che si auto ripara i graffi

Buone notizie per chi possiede un iPhone ed è solito graffiare il suo schermo a causa della propria goffaggine e disattenzione.

Apple sembrerebbe stia pensando di realizzare degli schermi “autoriparanti” che aggiustano automaticamente ammaccature e graffi.

Una richiesta di brevetto rivela che questa caratteristica magica potrebbe essere utilizzata in futuro su un iPhone pieghevole, così come su una serie di altri dispositivi.

Come funzionerà esattamente non è del tutto chiaro in questa fase, ma comporterà l'uso di elastomero, un polimero allo stato gommoso nel quale sono presenti legami, deboli o forti, che ne rafforzano la struttura e ciò con l'aiuto di un po' di calore potrà quindi allungarsi e tornare alla sua forma originale.

La richiesta di brevetto recita:

“Durante il funzionamento di un dispositivo elettronico, il display per il dispositivo elettronico può essere graffiato o ammaccato. Per migliorare l'estetico del dispositivo elettronico, può essere desiderabile ridurre al minimo la presenza di graffi e ammaccature. Per aiutare a mitigare il numero di ammaccature, graffi o altre imperfezioni del display, esso potrebbe includere un materiale autoriparante”.

Come lo vedete in futuro uno schermo che si auto ripara eliminando quei graffi che avete provocato inavvertitamente e magari su un iPhone che si piega? Scriveteci la vostra come sempre tra i commenti sotto l'articolo, siamo curiosi di sapere cosa ne pensate.