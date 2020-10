Aperta la prima università al mondo per Sex Workers e Influencer adulti

Con artisti nel settore dell'intrattenimento per adulti che crescono di giorno in giorno grazie anche a siti come OnlyFans, gli influencer adulti stanno costruendo le proprie attività, ma molti hanno poca o nessuna esperienza a riguardo.

Tuttavia, questo potrebbe non essere più un problema grazie alla Centro University appena lanciata che crea un corso per insegnare agli influencer adulti come creare un personaggio influencer, come monetizzare la proprie fan base e come promuovere e commercializzare le proprie attività sui social.

Inoltre come se ciò non bastasse, tutto ciò è completamente gratuito.



La nuova università è in collaborazione con FanCentro, una piattaforma online basata su abbonamenti creata nel 2017 per aiutare gli attori di film porno e a vendere l'accesso ai propri account social privati.

La descrizione del sito web recita:

“Ogni corso di studio consiste in una serie di video lezioni e corsi speciali in streaming che forniranno informazioni approfondite sulla gestione di un'attività di influencer di successo.

I nostri istruttori saranno anche disponibili per rispondere a domande di base, fornire aiuti e infine, creare corsi più approfonditi. A differenza delle scuole e delle università tradizionali, CentroU è gratuito!”

Insomma avevamo proprio bisogno di un'università del genere nel mondo? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo.