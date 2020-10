Santa Jaws: un film dove uno squalo assassino indossa un cappello natalizio

Se pensavate che un tornado pieno di ragni sia troppo, allora evidentemente non siete pronti a Santa Jaws, un film dove il protagonista è uno squalo assassino con un cappello natalizio sulla pinna.

Rilasciato nel 2018, Santa Jaws è sicuramente il tipo di film “trash” di cui bisogna guardare durante il periodo natalizie ma di cui la trama va certamente presa con le pinze.

Cody è un aspirante disegnatore di fumetti a cui capita di avere in dono una penna che cambia la realtà, mentre disegna per la prima volta Santa Jaws facendolo prendere vita, la famiglia e gli amici di Cody vengono presi di mira.

Decisamente una trama più originale del solito di questo film “Natalizio” anche se su Rotten Tomatoes il voto dato dal pubblico al momento è di 3,7/10. Non tantissimo, ma potevamo aspettarcelo no?

Forse non avrà vinto degli Oscar, ma magari avrà un piccolo spazio durante una serata cinema natalizio no? Se non ne eravate a conoscenza e pensavate di guardarlo, scrivetecelo come sempre tra i commenti sotto l'articolo. Vogliamo sapere quanti avranno il coraggio di affrontare Santa Jaws.