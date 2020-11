TikTok: utenti cucinano le bistecche usando il tostapane e tanto altro

Un utente su TikTok sta lasciando le persone a bocca aperta a causa delle sue tecniche culinarie non convenzionali: cucinare bistecche con un tostapane!

La donna conosciuta sul social come #itsmeju1iette ha condiviso il bizzarro video con la didascalia: “Cucinare bistecche per il mio ragazzo”.

Da allora il video ha avuto oltre 1,6 milioni di visualizzazioni e 11.000 commenti da persone mortificate per quello che sta facendo, taggando addirittura lo chef spietato Gordon Ramsay.

Dopo aver infilato i due pezzi di carne nelle fessure del tostapane, li ha lasciati “cuocere”, anche se non è dato sapere per quanto tempo considerando la durata del video e dei tagli e sicuramente non abbiamo intenzione nemmeno di provarci.

Dopo averli tirati fuori, la ragazza sparge la salsa per la bistecca dappertutto prima di rimboccarla.

Juliette però non ha solo cucinato le bistecche nel tostapane, ma ha anche preparato uova e pancetta usando un paio di piastre per capelli, fritto un cheesburger su un ferro da stiro e messo gli hot dog in lavatrice.

Vi lasciamo al suo profilo TikTok di @itsmeju1iette casomai voleste vedere lo scempio che cucina. Fateci come sempre sapere cosa ne pensate attraverso i commenti sotto l'articolo.