Questo ragazzo ha deciso di terrorizzare ogni giorno il suo capo al fine di essere licenziato

Un uomo ha deciso di fare uno scherzo al suo capo ogni giorno fino a quando non verrà licenziato, filmando le sue esilaranti riprese lungo la strada.

Il video pubblicato su TikTok, mostra un posto di lavoro dall'aspetto assolutamente normale, con la didascalia: “Spavento il mio capo ogni giorno fino a 5k o vengo licenziato”.

Nel video è possibile vedere come tutto è cominciato, inizialmente dal classico: “nascondersi dietro lo stipite di una porta saltando fuori all'ultimo, al travestirsi come un T-Rex”.

Certo preso singolarmente lo scherzo potrebbe far anche ridere, ma è evidente come il capo alla lunga inizia a stancarsi di questi scherzi.

Tra cannoni portatili lancia coriandoli, aggeggi che fanno saltare di paura il suo datore di lavoro o addirittura attaccare un palloncino sul retro della porta, con un oggetto appuntito attaccato al muro che permetterà al palloncino di esplodere, sembra non ci siano davvero limiti.

Ogni video poi viene pubblicato su TikTok chiedendo ai propri fan quale altro scherzo potrebbe fare per farsi licenziare.

Non sappiamo per quanto ancora possa resistere prima che ciò accada, di certo il capo ha una pazienza enorme, ma non infinita e come noterete dal video, non crediamo manchi ancora molto.