L'annuncio natalizio di Babbo Natale malato di Covid terrorizza i bambini!

Un annuncio di Natale dell'NHS ( il sistema sanitario nazionale del Regno Unito ) che mostra Babbo Natale malato di Coronavirus si è rivelato decisamente divisivo tra gli spettatori, con alcuni che sostengono sia “terrificante” e “traumatizzante”.

Nello spot è possibile vedere Babbo Natale in cattive condizioni per aver contratto il virus mortale.

Dopo essere stato portato d'urgenza in ospedale dai paramedici, si sveglia nel letto ospedaliero con una maschera per l'ossigeno sul viso e un ago per flebo nel braccio.

Sul davanzale inoltre è possibile vedere un biglietto firmato da una delle sue renne, Rudy.

Fortunatamente alla fine del video Babbo Natale si riprende, viene dimesso e la sua vera identità confermata quando in seguito lascia un regalo sotto l'albero per una delle infermiere che lo hanno curato.

Il video è la prima campagna natalizia dell'NHS progettata per evidenziare lo straordinario lavoro del personale del sistema sanitario nazionale del Regno Unito che combatte il Coronavirus quest'anno.

Nonostante però le buone intenzioni, non tutti sono stati contenti di vedere lo spot, con alcuni utenti su Twitter in rivolta sostenendo che il video sia spaventoso.

Dopo l'attenzione sui social che lo spot ha avuto, l'NHS Charities Together ha difeso l'annuncio, rispondendo:

“Abbiamo creato la nostra campagna di Natale per evidenziare l'impegno continuo e il duro lavoro del personale e dei volontari dell'NHS per tenerci al sicuro e bene in quello che è stato e continua ad essere un momento davvero impegnativo. Siamo davvero grati che attraverso il supporto dei nostri partner siamo stati in grado di creare un video per far capire questo punto e per incoraggiare le persone a continuare a sostenere il personale, i pazienti e i volontari nell'NHS, generando donazioni al nostro appello.”

Inoltre in risposta a coloro che sostengono che lo spot sia sconvolgente per i bambini, l'organizzazione ha affermato che il video non era rivolto ai bambini.

“L'annuncio è stato realizzato per coinvolgere sostenitori di beneficenza e coloro che potrebbero voler acquistare prodotti che generino donazioni per l'appello. Non è rivolto ai bambini e non è stato trasmesso in TV. L'ente benefico non ha investito fondi nella produzione dell'annuncio.”

Vi lasciamo dunque al video criticato invitando come sempre a dire la vostra a riguardo tra i commenti sotto l'articolo! Cosa ne pensate?