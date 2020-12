Morto Jeremy Bulloch: l'attore che ha interpretato Boba Fett

I Fan di Star Wars piangono la morte di Jeremy Bulloch: l'attore che ha interpretato Boba Fett in due film di Star Wars.

Il 75enne ha impersonato l'iconico personaggio nell'Impero colpisce ancora, riprendendo poi in seguito il ruolo nel ritorno dello Jedi.

La sua tragica scomparsa è stata segnalata da Imperial Signings, una compagnia che riunisce gli attori in una stanza per far firmare autografi ai fan.

Il proprietario della pagina Facebook ha dichiarato:

“È con enorme tristezza che posso riferirvi che abbiamo perso Jeremy Bulloch. Jeremy è stato il secondo ospite che abbia mai incontrato in dozzine di occasioni nel corso degli anni. Ci mancherà moltissimo”.

Il 2020 è un anno terribile e la morte di Bulloch si aggiunge alle tristi notizie di questo difficile anno.