Il coronavirus è arrivato in Antartide con 36 casi

L'Antartide per via delle sue temperature ben al di sotto dello zero era l'unico continente al mondo immune dal coronavirus, grazie anche al fatto che è scarsamente popolata e quindi era probabilmente il posto perfetto dove andare in caso di pandemia, questo almeno fino ad oggi.

Ben 36 persone sono risultate positive al virus in una stazione di ricerca antartica.

La base di ricerca cilena afferma che 26 membri dell'esercito e 10 addetti alla manutenzione sono risultati positivi dopo aver ottenuto un test Covid-19.

In seguito sono stati evacuati a Punta Arenas, nel sud del Cile, per isolarli.

Inoltre altri tre membri dell'equipaggio di una nave che ha fornito supporto al team sono risultati positivi dopo il ritorno in Cile.

Il rilevamento di casi di COVID-19 in Antartide avrà un impatto su una serie di aree, dalla pianificazione e logistica delle attività umane nel continente fino al processo decisionale di alto livello a casa.

Si cerca dunque di scoprire come il team cileno è riuscito a contrarre il coronavirus e come in caso evitare altri contagi in futuri.