La barba a coda di scimmia è l'ultima tendenza del momento

Se vi state chiedendo se per caso tra le tendenze del momento ci siano novità, beh vi rispondiamo subito di si ed è la barba a coda di scimmia.

Avete capito bene, la barba è la protagonista di una nuova tendenza che sta impazzando nel web e se siete stufi di avere una forma totalmente noiosa della vostra barba, allora potreste optare per questa variante.

Non è facile per un uomo essere alla moda al giorno d'oggi quindi perché non farsi crescere la barba per poi realizzare questa forma a G sul volto che somiglia esattamente alla coda di una scimmia?

In diversi stanno sfoggiando questo nuovo look, non solo gente comune, ma anche personalità popolari come il giocatore di baseball, Mike Fiers, lanciatore professionista degli Oakland Athletics che per diversi giorni ha sfoggiato questa particolare barba.

Insomma, è il momento di rinnovare un po' il proprio aspetto e restare al passo con i tempi no? Quindi via con il rasoio elettrico e preparatevi a essere invidiati da tutti coloro che non posseggono la barba... o almeno crediamo!