Macaulay Culkin sostiene la cancellazione di Trump da Mamma ho perso l'aereo 2

L'attore Macaulay Culkin ha approvato la richiesta dei fan di rimuovere il cameo del presidente Donald Trump da “Mamma ho perso l'aereo 2: mi sono smarrito a New York”.

Un utente su Twitter aveva lanciato l'idea di sostituire L'ex presidente degli Stati Uniti con una versione di Culkin di 40 anni, l'ex star della serie cinematografica ha risposto con un sonoro: “ANDATA!”.

In seguito ha commentato diversi post che suggerivano la cancellazione dalla pellicola di quel cameo in modo decisamente positivo, approvando addirittura la sostituzione con Darth Vader e Christopher Plummer.



Come sicuramente saprete, Donald Trump appare per un breve momento nel film quando Kevin McAlister, interpretato da un giovane Macaulay Culkin, gli chiede indicazioni per la Hall dell'hotel, ma non è l'unica apparizione “famosa” che Trump ha fatto, infatti è possibile trovarlo anche in film come “Zoolander”, “Sex and the City” e “Il principe di Bel-Air”.

Come andrà a finire questa storia? Le petizioni verranno prese in considerazione? Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà nei giorni a venire.