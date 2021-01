Melania Trump rompe la tradizione e non invita Jill Biden al tour della Casa Bianca

La First Lady statunitense sta infrangendo una lunga tradizione che dura da 70 anni secondo quanto ha riferito la CNN.

Melania Trump infatti non ha invitato la futura First Lady Jill Biden nell'edificio a Washington, Dc, per un tour dell'ala familiare.

Questa importante tradizione ha lo scopo di consentire ai due di parlare di com'è la vita alla Casa Bianca e aiutare il successore a sistemarsi prima del giorno dell'inaugurazione.

L'offerta di pace risale agli anni '50 quando Bess Truman, moglie del presidente Harry Truman, invitò Mamie Wisenhower, moglie dell'allora presidente eletto Dwight D. Eisenhower, alla Casa Bianca.

Tuttavia, secondo i media statunitensi, tale offerta non è stata estesa a Jill Biden.

Inoltre Donald Trump ha fatto sapere che non parteciperà all'inaugurazione di Biden, questa è la prima volta che un presidente snobba un'inaugurazione da oltre 150 anni e riferisce che Trump si recherà nel suo resort di Mar-A-Lago in Florida la mattina dell'inaugurazione di Joe Biden.