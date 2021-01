La Germania installa delle capsule per i senzatetto in cui dormire

Una città in Germania ha creato delle capsule per i senzatetto in cui dormire durante i mesi invernali.

Secondo quanto riferito, queste strutture stanno spuntando in tutta la città di Ulm, nei luoghi chiave in cui vanno solitamente i senzatetto. Le temperature spesso scendono sotto lo zero a Ulm, quindi queste capsule potrebbero salvare la vita a chi dorme per strada.

Realizzati in acciaio e legno, queste strutture sono impermeabili e recentemente sono stati aggiornati in modo che abbiano i pannelli solari e servizi di comunicazione al loro interno.

Dotate anche di una connessione web indipendente, le capsule inviano un avviso a un ente di beneficenza quando sono occupate da poter essere quindi controllate a distanza e ove posssibile, l'ente di beneficenza contatta la persona all'interno chiedendo loro se hanno bisogno di aiuto.

Nonostante la connessione web però, non ci sono telecamere all'interno della capsula e inoltre sono abbastanza grandi da ospitare due persone e sono antivento e impermeabili, garantendo di poter far circolare l'aria fresca grazie al loro design.

Cosa ne pensate? Vorreste vedere qualcosa del genere anche in Italia? Fatecelo sapere come sempre tra i commenti sotto l'articolo.