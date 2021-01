Godzilla Vs King Kong: il trailer che sta facendo impazzire il web

Dopo mesi dall'annuncio, il primo trailer di Godzilla vs Kong è finalmente arrivato e sembra a tutti gli effetti un blockbuster davvero potenziale che potrebbe costringere presto quando sarà possibile a tornare al cinema godendosi di un film come non se ne vedevano da un po'.

Lo scontro tra questi due giganteschi titani che si picchiano a vicenda usando tutto ciò che possono trovare in giro, ha fatto impazzire il web facendo schizzare alle stelle le visualizzazioni su Youtube del trailer uscito qualche giorno fa.

Diteci quindi cosa ne pensate a riguardo tra i commenti sotto l'articolo, siamo curiosi di sapere assolutamente la vostra a riguardo.