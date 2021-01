Esperto del sonno condivide il trucco della pallina da tennis per non russare

Un esperto del sonno ha condiviso un piccolo trucchetto ingegnoso per aiutare le persone che russano e per tutto ciò serve semplicemente una pallina da tennis.

La dottoressa Sophie Bostock è apparsa nel programma This Morning la scorsa settimana, per raccontare agli spettatori tutto sul semplice trucco, spiegando come il russare tende a peggiorare se qualcuno è sdraiato sulla schiena.

Bostock ha detto che c'è un numero crescente di persone che russano dovuto spesso ai lavoratori che trascorrono più tempo curvi su una scrivania senza fare esercizio.

La tecnica quindi raccomandata ai russatori è quella di fissare o cucire una pallina da tennis sul retro del pigiama. Oltre ai consigli ovviamente di provare a perdere perso, evitare alcol, fumare o chiedere al proprio partner di indossare i tappi per le orecchie se il tuo russare influisce il suo sonno.

Insomma userete questa tecnica? Fateci sapere che ne pensate tra i commenti sotto l'articolo.