Tampone anale per scoprire il Covid: no, non è uno scherzo!

Non è una fake news e nemmeno uno scherzo: in Cina il test anale per rilevare il contagio da Sars-Cov-2 è già una realtà e pare che consenta di aumentare il tasso di rilevamento delle persone contagiate, visto che tracce del virus rimangono più a lungo nel canale rettale rispetto a quanto permangono in quello respiratorio.

Nell’aeroporto di Pechino già 100 passeggeri in arrivo sono stati accolti da questa novità e, terga al muro, hanno effettuato l’esame: un tampone lungo dai 2,5 ai 5 cm è stato inserito nel retto per alcuni secondi.

Oltre ai fortunati viaggiatori, anche gli ospiti di alcuni centri di quarantena e un gruppo di oltre mille studenti hanno avuto questa straordinaria esperienza in anteprima.

Arriveranno anche nel resto del mondo?

Le autorità cinesi per il momento hanno dichiarato che non intendono utilizzare in maniera smodata il tampone anale, giudicato letteralmente “sconveniente”.

Il bizzarro metodo ha scatenato l’ironia dei social, a tal punto da far sorgere leciti dubbi sulla veridicità della notizia che, ahimè, è confermata.