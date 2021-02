La sposa in realtà è un uomo: marito se ne accorge dopo il sì

Dopo ben 4 giorni dalla celebrazione delle nozze, un giovane di 31 anni si accorge che la fresca mogliettina conosciuta online su FaceBook, in realtà è un uomo.

Succede in Indonesia e il malcapitato ha ammesso di aver incontrato la dolce metà solo una volta, un incontro fatale che è bastato a far scattare il colpo di fulmine; ma nulla, né l’aspetto, né i modi e neppure la voce, hanno fatto nascere sospetti.

Dopo quel fugace caffè lui la chiede in sposa, pazzo d’amore, e lei ovviamente accetta, con il benestare delle rispettive famiglie: ma neppure in quel frangente emerge la verità.

Succede solo durante la luna di miele, quando la fresca sposina si nega non una, non due, bensì tre notti di seguito: lui freme per consumare il matrimonio, mentre lei non ci pensa minimamente.

Al terzo rifiuto lui inizia a sospettare che qualcosa non va per il verso giusto, fa qualche ricerca e scopre finalmente che la sua amata Mita all’anagrafe fa Adi, e che dentro le mutande ha tutto il repertorio.

Chiesto immediatamente il divorzio, l’uomo apprende in seguito che tutta la comunità del villaggio di origine della “ex-moglie” era a conoscenza della sua reale identità.

Sotto shock e al centro del gossip sulla stampa indonesiana, siamo certi che la prossima volta il giovane assaggerà… prima di comprare!

