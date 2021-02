Ogni giorno beve 3 litri della sua urina

Si chiama Jan Shünemann, sta studiando per diventare allenatore sportivo e da diversi anni pratica la cosiddetta terapia dell’urina con lo scopo di mantenersi in forma.

Oltre a berne 3 litri al giorno (e di per sé già la cosa è piuttosto disgustosa) Jan ha affermato che se la spalma sul corpo, la inala e la utilizza addirittura come collirio.

Oltre a essere una terapia totalmente gratuita (… e ci mancherebbe!), Jan sostiene che è davvero efficace: da quando beve la sua pipì, non solo non si è più ammalato, ma ha superato la depressione, ha preso contatto con la sua coscienza più intima e dorme solo 4 ore per notte grazie a una carica energetica mai vista prima.

Come funziona?

Fate la pipì dentro a un bicchiere e bevetela, molto semplice! A qualcuno piace calda, a molti invece piace raffreddarla in frigorifero: sì, perché i seguaci della terapia dell’urina si sprecano, nonostante molti medici abbiano sconsigliato di bere una sostanza che, alla fine, non è che un concentrato di materiali di scarto del nostro organismo.

Ovviamente Jan la pensa diversamente e la prossima sfida sarà quella di tentare di invecchiare la propria urina per avere una pipì… d’annata.

