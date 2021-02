Astinenza da sesso: ecco cosa succede al nostro corpo

Il sesso non è solo divertimento, fa proprio bene allo spirito e al fisico, tanto che se non praticato per un certo periodo, il nostro corpo va incontro a una serie di disturbi.

Gli esperti in materia ne hanno identificati almeno 3:

primo tra tutti lo stress! Quando si pratica sesso, il nostro cervello rilascia endorfine (antidolorifici naturali), serotonina (l’ormone della felicità) e ossitocina (ormone dell’amore), quindi se si rimane in astinenza per un certo periodo (e per astinenza intendiamo anche l’autoerotismo ), diventiamo tristi, stressati, irritabili e perfino depressi.

), diventiamo tristi, stressati, irritabili e perfino depressi. Al secondo posto troviamo l’abbassamento delle difese immunitarie: con l’astinenza diminuiscono gli anticorpi e tendiamo ad ammalarci con più facilità. Anche il nostro aspetto subisce dei cambiamenti: sguardo spento e pelle opaca.

Infine per gli uomini il non fare sesso può portare a sviluppare il cancro alla prostata: eiaculare quotidianamente non solo è salutare per l’umore, ma è un salva vita per il corpo.

Aggiungiamo (e questo vale per entrambi i sessi) che fare all’amore fa bene all’amore, a tutte le età!