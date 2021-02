Da ex calciatore a super esperto di feci umane

Com’è possibile che un giorno tiri calci al pallone e il giorno dopo scruti la cacca dei suoi ex compagni per trovare batteri intestinali?

Succede in Giappone e l’esperto in feci umane si chiama Keita Suzuki, ha 39 anni e fino al 2016 ha giocato a calcio a livello professionale, militando addirittura nella nazionale under23.

Ma il suo interesse era altro: fin da piccolo pare che la madre lo invitasse a osservare le sue feci dopo ogni evacuazione, per capire il suo stato di salute.

Abitudine che deve essergli rimasta particolarmente a cuore e che lo ha portato a fondare la AuB, azienda specializzata in studio di feci umane e in prodotti per il benessere intestinale e dell’apparato digerente.

La cacca perfetta, secondo Keita Suzuki, ha una consistenza né dura e neppure molle, ha la forma di una banana e un odore non troppo acre.

E se lo dice lui, grande esperto, ci crediamo tutti.