Sesso orale? Il dentista se ne accorge immediatamente

Dovete andare dal dentista? Avete fatto sesso orale?

State tranquille che lui se ne accorgerà.

A rivelare questa cosa è stato un dentista americano che su TikTok ha spiegato cosa esattamente vede quando donne che amano particolarmente succhiare il… leccalecca, aprono la bocca.

L’azione ripetuta e magari un po’ focosa della suzione, fa sviluppare delle petecchie palatali (una specie di livido o di succhiotto sul palato) che non comporta nulla dal punto di vista medico, ma che rivela invece la peculiare predilezione nel praticare sesso orale al partner.

Se poi i partner sono più di uno, come sottolinea il dentista in questione, compaiono numerosi segni di irritazione: insomma, il palato molle diventa una specie di diario di tutti gli incontri hot in cui è stato protagonista.

Ma niente paura e niente imbarazzo: i dentisti sono abituati!

credit @dentite